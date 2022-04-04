تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك تصل الى 779.7 مليار درهم

هبة بريس

سجلت الودائع لدى البنوك، نهاية فبراير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 1.050.2 مليار درهم، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر بلغت 779.7 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 2،7 في المائة مع 186.9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 11،7 في المائة إلى 166.4 مليار درهم.

وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر، في نهاية شهر فبراير الماضي، ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس لتستقر في 2،12 في المائة، بينما انخفضت الودائع لأجل 12 شهرا بمقدار 26 نقطة إلى 2،36 في المائة.

وبالنسبة لحسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 في المائة للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتين أساس مقارنة مع الفصل السابق.

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