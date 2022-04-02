مذكرة رسمية تمنع اخراج التلاميذ من الأقسام

هبة بريس - الرباط

أصدرت عدد من المديريات الإقيليمة للتعليم ،مذكرات تحث مسؤولي المؤسسات التعليمية والأساتذة بعدم إخــراج التلاميذ من الفصول أثناء الحصص الدراسية.

وبحسب بعض المراسلات فانه” يـُمنع إخـ.ـراج التلاميذ أثناء الحصص، على اعتبار أن المؤسسة التعليمية مسؤولة قانونياً عن التلميذ منذ التحاقه بها، طبقا لجدول حصصه”.

واعتبرت المذكرة أن “كل إخلال بهذه المسؤولية يعتبـ.ـر تقصيرا، ويـُعرض صاحبه للمساءلة الإدارية والقانونية طبقاً للتشريعات الجاري بها العمل”.

وأحيانا يلجأ بعض المدرسين أو الاداريين إلى معاقبة بعض التلاميذ باخراجهم من فصولهم الدراسية بسبب إهمال أو تهاون ، وهو ما يترتب عليه حرمانهم من بعض الحصص ، ويغيب عن البال أن إخراج التلميذ بسبب مخالفة ما قد يعرض الفاعل لمتابعة قانونية خاصة حال تعرض التلميذ لاقدر الله لمكروه .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0