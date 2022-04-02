رسميا.. مباراة قطر والاكوادور الافتتاحية ليست أولى مباريات المونديال

2022-04-02 / 1:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

يخوض المنتخب القطري المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم يوم 21 نوفمبر المقبل أمام منتخب إكوادور، ولكن سوف يتم إقامة مباراتين قبلها في ذات اليوم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول المباريات الرسمي صباح السبت، ويشير الجدول إلى أن المنتخبين الآخرين في المجموعة الأولى الهولندي والسنغالي سيلعبان أول مباراة في البطولة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)

وبعد ذلك تفتتح مباريات المجموعة بمباراة المنتخب الإنكليزي مع نظيره الإيراني في 13:00 بتوقيت غرينتش قبل أن يلعب المنتخب القطري مع الإكوادر في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في المباراة الرسمية الافتتاحية، والتي سيسبقها حفل افتتاحي قصير للبطولة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثاني في اليوم الافتتاحي حيث ستقام المباراة بين أمريكا والفائز من أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل حيث أن وقت مونديال قطر أقصر بنسبة بسيطة من النسخ الأخرى، حيث ستقام أربع مباريات من مجموعتين يوميا، لينتهي دور المجموعات في 12 يوما بدلا من 15 يوما في النسخ السابقة.

للمرة الأولى، فإن جدول المباريات لم يتم وضعه قبل القرعة، ولكن تم وضعه بعدها، من أجل التوصل إلى أفضل مواعيد لانطلاق المباريات لكي يتمكن من متابعتها مشجعو المنتخبات في بلادهم، ووسائل الإعلام والجمهور العالمي.

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