قطاع الطيران.. قيمة الصادرات ترتفع ب52,9 في المائة

2022-04-02 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع الطيران بلغت 3,47 مليار درهم عند متم فبراير 2022، أي بزيادة 52,9 في المائة مقارنة مع فبراير 2021.

وأوضح المكتب، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا المستوى من الصادرات تجاوز المستويات التي تم تسجيلها خلال الفترة ما بين 2018 و2021.

من جهة أخرى، سجل المصدر ارتفاع صادرات قطاع النسيج والجلد برسم الشهرين الأولين ب26,1 في المائة، عازيا هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (+30,3%)، وتلك الخاصة بالأحذية (+18,3%)، على الخصوص.

وهكذا، بلغت هذه الصادرات أعلى مستوى لها خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، وفقا للمذكرة ذاتها.

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