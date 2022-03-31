مجلس الحكومة يطلع على اتفاق مع فرنسا بخصوص المسالك الدراسية الدولية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق دولي في شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المسالك الدولية المغربية الفرنسية.

و يتعلق الأمر وفق بلاغ للحكومةبأقسام السلك الختامي المؤدية إلى “البكالوريا الفرنسية الدولية” وشهادة “البكالوريا” العامة – الشعبة المسماة “البكالوريا الدولية الفرنسية – مسلك اللغة العربية” لفائدة أقسام شبكة مؤسسات التعليم الفرنسي بالخارج المتواجدة بالمملكة المغربية.

هذا الاتفاق سبق و أن تم توقيعه وفق ذات البلاغ بالرباط في 7 شتنبر 2021 وبباريس في 6 أكتوبر 2021، قدمه وزير التجارة والصناعة، بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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