الحكومة: “الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة”

هبة بريس - الرباط

أكدت الحكومة، على أن الموسم الفلاحي الحالي، يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة، مبشرة ب”بشائر طيبة”.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “مغاديش نعملو المحصول الاستثنائي اللي كان العام الفايت لكن أيكون محصول مهم”

وأكد بايتاس، على أن الزراعات الربيعية في وضعية جيدة جدا، وستكون النتائج جد مرضية، مبشرا بمساهمة كبيرة لقطاع تربية المواشي هذه السنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0