البيضاء…حفل تتويج المدارس الايكولوجية بالألوية الخضراء للبيئة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات صباح اليوم الخميس بالمديرية الإقليمية البيضاء – أنفا بالمدرسة الإيكولوجية “البشيري بنين”، حي البطحاء المعاريف -الدار البيضاء، حفلا لتوزيع الاستحقاقات على المدارس الإيكولوجية المتوجة بالجهة برسم الموسم الدراسي 2021/2020 الموزعة على مديريات التعليم بكل من سطات وبرشيد وسيدي بنور، ومديونة وبن سليمان، والجديدة، والدار البيضاء أنفا، عين الشق، ابن مسيك، مولاي رشيد البرنوصي، الحي الحسني، النواصر.

الحفل الذي ترأسه عبد المومن طالب مدير الأكاديمية بمعية العديد من رؤساء المصالح الخارجية وشركاء المؤسسات التعليمية وبعض الفاعلين والجمعويين والاعلاميين، نوه من خلاله بالمجهودات التي تبدلها الأطر التربوية والادارية للرفع من جودة التعليم، مشددا على أن حفل رفع اللواء الأخضر للمدارس الإيكولوجية برسم الموسم الدراسي 2021/2020 يأتي تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وأضاف عبد المومن طالب، أننا نقف اليوم لنتوج المؤسسات التعليمية الفائزة في برنامج المدارس الإيكولوجية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة والبالغ عددها 57 مؤسسة، منها 18 مؤسسة حاصلة على شارة اللواء الأخضر، و17 مؤسسة حاصلة على الشهادات الفضية و20 مؤسسة حاصلة على الشهادات البرونزية، و2 مؤسسة متوجة في مباراة ” كان يمكان مدرسة إيكولوجية”.

هذا وقد قام الوفد بكشف الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة الإيكولوجية – البشيري بنين، مع زيارة معرض الابداعات الفنية لتلميذات وتلاميذ المؤسسات الإيكولوجية، تلا تخلل ذلك تقديم فقرات فنية لتلميذات وتلاميذ البشيري، وأخرى إيكولوجية مقترحة من مؤسسة محمد السادس بمشاركة فرقة RAP الإيكولوجية لمدرسة بين المدن الجديدة الإيكولوجية بالمديرية الإقليمية عين الشق.

وفي نهاية الحفل البيئي، تم توزيع شارات اللواء الأخضر، و الشواهد الفضية والشواهد البرونزية على المدارس الإيكولوجية المتوجة، مع تسليم اللوحات الإلكترونية للمدير والأستاذ المنسق و 6 تلاميذ لمؤسستي أبو الحسن المريني وغزة الفائزتين بمباراة ” كان يا مكان مدرسة إيكولوجية ” تكريم فعاليات نشيطة في المجال البيئي “.

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