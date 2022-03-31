صفعة جديدة ل”الانفصاليين”.. منظمة دول شرق الكارييب تفتتح قنصلية بالداخلة

هبة بريس

افتتحت منظمة دول شرق الكارييب، اليوم الخميس، قنصلية عامة في الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، السيد روزفلت سكيريت الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعلاقات مع الجالية بالخارج بكومنويلث دومينيكا السيد كينيث داروكس.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 24 دولة حتى الآن فتحت تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من جمهورية سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية ليبيريا، وبوركينا فاسو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جمهورية هايتي.

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