صفعة جديدة ل”الانفصاليين”.. منظمة دول شرق الكارييب تفتتح قنصلية بالداخلة

2022-03-31 / 12:17 مساءً
0
هبة بريس

افتتحت منظمة دول شرق الكارييب، اليوم الخميس، قنصلية عامة في الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، السيد روزفلت سكيريت الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعلاقات مع الجالية بالخارج بكومنويلث دومينيكا السيد كينيث داروكس.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 24 دولة حتى الآن فتحت تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من جمهورية سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية ليبيريا، وبوركينا فاسو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جمهورية هايتي.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد “الموقف الإسباني”.. الملك يهاتف سانشيز ويدعوه لزيارة المغرب

بعد “الموقف الإسباني”.. الملك يهاتف سانشيز ويدعوه لزيارة المغرب

2022-03-31 / 3:33 مساءً
Photo of إسرائيل توافق على تزويد المغرب بـ”القبة الحديدية” ومنظومة “حيتس” الصاروخية

إسرائيل توافق على تزويد المغرب بـ”القبة الحديدية” ومنظومة “حيتس”…

2022-03-31 / 10:22 صباحًا
Photo of مصطفى سلمى: الجزائر تقرر التخلص من غالي

مصطفى سلمى: الجزائر تقرر التخلص من غالي

2022-03-31 / 9:56 صباحًا
Photo of زيلينسكي يستدعي سفيرة كييف لدى المغرب

زيلينسكي يستدعي سفيرة كييف لدى المغرب

2022-03-31 / 12:03 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي

بوريطة يتباحث مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس…

2022-03-30 / 8:49 مساءً
Photo of بلينكن : صوت ودبلوماسية المغرب لهما تأثير “مهم جدا

بلينكن : صوت ودبلوماسية المغرب لهما تأثير “مهم جدا

2022-03-30 / 8:36 مساءً
Photo of بلينكن : الحكم الذاتي مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات سكان الصحراء

بلينكن : الحكم الذاتي مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات سكان…

2022-03-30 / 7:59 مساءً
Photo of دول الساحل تنوه بالملك محمد السادس

دول الساحل تنوه بالملك محمد السادس

2022-03-30 / 7:01 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل نظيره البنيني.. والأخير يشيد بالعلاقات الثنائية الممتازة

بوريطة يستقبل نظيره البنيني.. والأخير يشيد بالعلاقات الثنائية الممتازة

2022-03-30 / 5:00 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيرته السنغالية تعزيز التعاون بين البلدين

بوريطة يتباحث مع نظيرته السنغالية تعزيز التعاون بين البلدين

2022-03-30 / 2:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق