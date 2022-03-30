في الصورة ناصر بوريطة

بوريطة يستقبل نظيره البنيني.. والأخير يشيد بالعلاقات الثنائية الممتازة

2022-03-30 / 5:00 مساءً
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون البنيني، أوريليان أغبينونيسي.

وقال السيد أغبينونيسي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض مختلف القضايا المرتبطة بالتعاون بين البلدين، مبرزا المشاعر الودية الخاصة التي يكنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبنين، والعلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك بشقيقه الرئيس، السيد باتريس تالون.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير البنيني بالعلاقات الثنائية الممتازة، مؤكدا أن المغرب وبنين يواجهان تحديات ذات طابع اقتصادي وأمني.

وأكد أن الجانبين استعرضا كذلك الإجراءات التي من الممكن اتخاذها معا من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرا إلى أنه تقاسم مع السيد بوريطة أوجه التقدم الذي تحققه بنين في مختلف المجالات.

وأعرب السيد أغبينونيسي عن شكره للمغرب على “الدعم متعدد الأوجه الذي تلقيناه لاسيما إبان جائحة كوفيد-19، وكذا كل التسهيلات المقدمة لشبابنا الذين يأتون لمتابعة دراستهم بالمغرب”.

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