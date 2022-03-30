للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية بعد نفاذ الدفعة الأولى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كبير ذاك الذي شهدته عملية اقتناء تذاكر كأس العالم قطر 2022 بعد عرضها في متجر الفيفا للتذامر الإلكترونية، و هو ما ججعل مسؤولي الفيفا يحددون تاريخ طرح الدفعة الثانية من تذاكر هذا الخدث الذي سيشارك قيه المنتخب الوطني المغربي.

و حسب بلاغ للفيفا، توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد تم بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لكأس العالم FIFA قطر 2022، و قد بيعت بالضبط حول العالم في مرحلة المبيعات الافتتاحية 804.186 تذكرة.

و أكدت الفيفا أن جماهير قطر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة و ألمانيا و الهند و البرازيل و الأرجنتين و السعودية هم أكثر من اشترى هذه التذاكر التي تم طرحها في الدفعة الأولى.

و سيتم افتتاح مرحلة المبيعات التالية في الخامس من شهر أبريل بعد القرعة النهائية للبطولة، و ستتم عملية البيع بعد انتهاء سحب الاختيار العشوائي الأولى بعرض التذاكر بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا في فترة مبيعات قصيرة الأجل.

و كانت تذاكر المباريات الواحدة وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية أكثر المنتجات رواجا في الدفعة الأولى، رغم أن المشجعين اشتروا عددا لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 804.186 تذكرة بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في استادات قطر أواخر السنة الجارية.

و ستتاح فرصة أخرى للمشجعين الذين لم يسعفهم الحظ في مرحلة المبيعات الأولى للتقدم بطلباتهم من أجل الحصول على التذاكر الأكثر رواجا على ظهر المعمورة خلال فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي القادمة، والتي ستنطلق على موقع الفيفا يوم الثلاثاء الموافق لـ 5 أبريل بداية من الساعة الثامنة صباحا.

و بعد انجلاء الغمام عن أغلب المنتخبات المتأهلة للبطولة، فإن القرعة النهائية المرتقبة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الجمعة القادم ستحدد المجموعات، وسيتمكن المشجعون حينها من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.

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