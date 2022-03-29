كزينة وطوطو يختتمان مهرجان Happynass بالبيضاء

نجلاء مزيان: هبة بريس

اختتمت بمدينة الدار البيضاء، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان Happynass الذي عرف مشاركة الفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية كزينة عويطة والرابور المغربي طوطو، إلى جانب وينزة ودوليبران.

وعرف حفل الاختتام تقديم أغنية مشتركة بين الرابور “طوطو” و كزينة، كما قدمت الأخيرة خلال الحفل، مجموعة من أنجح أغانيها الغربية.

و يشار أنه تم تأسيس مهرجان Hapyynass الذي ينظم بدعم من محلات Skazs، تحت شعار “الحب والسلام”، يبقى الهدف من تنظيمه هو أن يعم الحب والسلام، إلى جانب التضامن الإنساني والتفكير الإيجابي.

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