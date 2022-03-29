أمريكا تشيد بدور المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

هبة بريس

أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أن الولايات المتحدة “تعترف” بالدور الذي يضطلع به المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذا بمساهمته في تحقيق السلم والازدهار بالشرق الأوسط”.

وذكر بلاغ للدبلوماسية الأمريكية، صدر بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها ابتداء من الاثنين إلى الرباط كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن “الولايات المتحدة والمملكة المغربية تلتزمان بمواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل السلم والازدهار والأمن الإقليميين”.

وفي هذا الصدد، أشادت الولايات المتحدة “بالدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وكذا بالقرار التاريخي لإستئناف العلاقات مع إسرائيل”.

وأضافت أن العلاقات الثنائية مع الرباط ترتكز على “تعاون وثيق” في مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، ولا سيما منطقة الساحل وليبيا وأوكرانيا.

كما أشادت كتابة الدولة الأمريكية بجهود المغرب في “دعم عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية في ليبيا، واستضافة الحوار الليبي الداخلي”.

وقالت “إننا متحدون في التزامنا الثابت بالسيادة والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية لليبيا، وأولوية تنظيم انتخابات وطنية على المدى القصير”.

كانت الدبلوماسية الأمريكية قد أعلنت أن كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكين، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب ابتداء من الاثنين إلى غاية 30 مارس الجاري، تحت شعار “التزام لصالح الأمن والازدهار”، مسلطة الضوء على علاقة “عميقة ومستدامة” بين بلدين حليفين وشريكين.

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