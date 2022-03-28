باعة التمور بالبيضاء: “استعمال مبيدات سامة بالتمور الجزائرية قلل من نسبة مبيعاتنا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح بعض باعة “سوق درب ميلان” أحد أشهر أسواق الجملة لبيع التمور بالدار البيضاء أن التمور الجزائرية لم تعد تحظى بنفس الإقبال الذي كان عليه الأمر في السنوات الماضية.

و أكد ذات الباعة أن التمر الجزائري كان يباع بشكل كبير في هذا السوق خلال السنوات الماضية، غير أن الطلب عليه هذا العام لم يعد كما كان في السابق و هو ما آثر كثيرا على رقم مبيعات التمر الجزائري بالمغرب.

و عن السبب في ذلك، شدد الباعة على أن الأخبار الرائجة و المقاطع المصورة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مواد سامة و مبيدات ضارة بالصحة يستعملها منتجو التمور بالجزائر لتحسين المردودية، تسببت في تراجع إقبال المغاربة على اقتناء التمور القادمة من الجارة الشرقية.

و بالرغم من نفي الباعة لوجود أي ضرر بالتمر القادم من الجزائر، و اعتبارهم تلك الأخبار بكونها زائفة، غير أن أغلبية الزبناء الوافدين على محلات بيع التمور أضحوا يتجنبون اقتناء التمر الجزائري مفضلين التمور التونسية و الإماراتية و السعودية التي تتميز بجودة عالية و بأسعار تنافسية معقولة.

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