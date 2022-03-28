في الصورة عبد الوافي لفتيت

بدبي.. لفتيت يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي

2022-03-28 / 4:59 مساءً
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هبة بريس

يترأس السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم غد الثلاثاء بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفدا رفيع المستوى، يشارك في أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي.

ويضم الوفد السادة ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي.

ويعد هذا التحالف، الذي انطلق رسميا في 2017، بمثابة مجموعة عمل دولية تروم مكافحة التطرف والجرائم العابرة للقارات بمختلف أشكالها من أجل تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء.

وتندرج مشاركة المملكة المغربية في فعاليات الدورة الرابعة لهذا التحالف في إطار ترسيخ العلاقات بين الدول الأعضاء خاصة في مجال الحماية من المخاطر الالكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول.

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