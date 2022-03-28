حصريا .. سلمى رشيد تغني جينيريك “زنقة السعادة” و “المكتوب”

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب تداول صور الفنانة المغربية سلمى رشيد داخل الاستوديو الذي يتم فيه تصوير السيتكوم الرمضاني “زنقة السعادة”، و تأكيديها الخبر عبر خاصية خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام.

أكدت مصادر هبة بريس، أنه إلى جانب غناء سلمى رشيد لجينيريك “زنقة السعادة”، سوف تقوم الفنانة المغربية كذلك بغناء جينيريك مسلسل “المكتوب” و الذي يلعب بطولته كل من أمين الناجي، دنيا بوطازوت، هند بن اجبارة، و مريم الزعيمي.

و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها الفنانة المغربية تجربة غناء جنيريك الأعمال الرمضانية، حيث سبق أن أدت شارة مسلسل “سلمات ابو البنات” الذي سيكون حاضرا في السباق الرمضاني بجزئه الرابع.

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