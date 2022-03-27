مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية في هجوم شمال البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة وخدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل عنصري شرطة الأحد في هجوم في مدينة الخضيرة شمال البلاد نفذه “إرهابيان” تم إرداؤهما برصاص الأمن.

يأتي الهجوم الدامي فيما يجتمع أربعة وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية الأميركي في جنوب إسرائيل في لقاء إقليمي غير مسبوق.

وقالت الشرطة في بيان “وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وقاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان” ما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف البيان أن “عناصر من قوة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية كانوا في مطعم قريب وقاموا بتحييد الإرهابيين”.

وصرح نائب قائد شرطة المنطقة دودو بواني للصحافيين بأن القتيلين عنصرا شرطة، موضحا أن المنفذين قُتلا بالرصاص.

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