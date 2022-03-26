بوخبزة لهبة بريس :” اسبانيا اختارت التموقع مع الطرف الذي سيحقق لها ومعها المصالح التي تصبو اليها ” ( فيديو )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن التحول النوعي الذي حصل في موقف اسبانيا تجاه نزاع الصحراء المغربية ، هو نتاج لادراك الطرف الاسباني للتحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها العالم .

وأضاف استاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، كون اسبانيا تعي جيدا الآن ان هناك موازين قوى جديدة تبنى وتحالفات يتم صياغتها ،لذلك اختارت الجارة الشمالية التموقع مع الطرف الذي سيحقق معها ولها المصالح التي تصبو اليها.

واسترسل المحلل السياسي بالقول ان هذا التحول ناتج كذلك عن دينامية الدبلوماسية المغربية وقدرتها على التنبؤ والاستباقية والتعاطي مع الاكراهات دفاعا عن المصالح العليا للمملكة .

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء الماضي أن موقف بلاده من نزاع الصحراء المغربية ضروري لإرساء علاقات “أكثر متانة” مع المغرب، الحليف “الاستراتيجي” قائلا :”إننا ننهي أزمة دبلوماسية مع الرباط، لكن الأهم هو أننا نرسي الأسس لعلاقات أكثر متانة مع المملكة المغربية”.

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