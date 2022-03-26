الملك محمد السادس

الملك معزيا عاهل البحرين في وفاة عمته: “نشاطركم الأحزان في هذا المصاب”

2022-03-26 / 5:24 مساءً
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وذلك على إثر وفاة عمته سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله العزيز الوهاب أن يتغمد فقيدتكم المبرورة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يعوضكم عنها جميل الصبر وحسن العزاء”.
وأضاف جلالته “وإذ أشاطركم الأحزان في هذا المصاب الذي لا راد لقضاء الله فيه، أرجو أن تتفضلوا ، صـاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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