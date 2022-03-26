التوقيع على اتفاقية شراكة بالرشيدية لتشجيع القراءة والنهوض بالتعليم الأولي

هبة بريس - الرشيدية

في إطار تفعيل وتنزيل مضامين بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة العمران الموقعة بتاريخ 11 دجنبر 2022، تم أمس الجمعة 25 مارس الجاري بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية توقيع بروتوكول تنزيل الاتفاقية الإطار بين المديرية الإقليمية الرشيدية، ومؤسسة العمران.

وتسعى هذه المبادرة التي ترأسها مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت السيد علي براد، والمدير العام لمؤسسة العمران السيد عبد الحنين بالماحي، إلى تنشيط الحياة المدرسية بالمديرية الإقليمية الرشيدية من خلال تنظيم مسابقة العمران للقراءة في أوساط تلاميذ المؤسسات التعليمية الإبتدائية، إلى جانب دعم مشاريع التعليم الأولي وتجهيز المكتبات والقاعات المتعددة الوسائط والدعم الاجتماعي، وذلك وعيا بين الطرفين بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية في تثبيت القيم والثوابت الأخلاقية والوطنية للأطفال لتنمية مهاراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعبيرية.

ويندرج توقيع هذا البروتوكول ايضا، ضمن برنامج عمل مشترك يروم تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وخاصة المشروعين 10 المتعلق ب ”الارتقاء بالحياة المدرسية ” والمشروع 17 ” الخاص ب ” تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”.

ومن بين مضامين الاتفاقية التي حظيت باهتمام كبير ‘مسابقة العمران للقراءة’ وهي تجربة مغربية خالصة تهم المستويين الخامس والسادس من التعليم الابتدائي، وذلك ضمن إقصائيات على مستوى المديرية الإقليمية بالرشيدية بقراءة اربع كتب يوشح فيها المتسابق بجواز خاص بكل مرحلة للمرور للمرحلة النهائية والتي سيتوج فيها الفائزون بجوائز قيمة .

كما تلتزم مؤسسة العمران ضمن الاتفاقية المبرمة بالمساهمة في تجهيز المكتبات والقاعات المتعددة الوسائط بالمعدات والكتب اللازمة، وتسطير برنامج تربوي يهدف تشجيع القراءة والمساهمة في بناء وتجهيز فضاءات التعليم الأولي والعمل على استفادة عدد من التلميذات والتلاميذ من عمليات التخييم الوطنية التي تقوم بها مؤسسة العمران وتنظيم حملات طبية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية.

كما تلتزم المديرية الاقليمية للتربية بإقليم الرشيدية بدعم وتوفير اللوجستيك الخاص بتنظيم إقصائيات المسابقة بتنظيم حفل نهاية المسابقة وتوفير جوائز تحفيزية للمتفوقين.

‘علي براد’ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت في تصريح صحفي ل ‘ هبة بريس’ أكد ان الاتفاقية انطلقت من مديرية الرشيدية في انتظار تعميمها على باقي المديريات بالجهة، وأضاف ان مؤسسة العمران هي مؤسسة مواطنة واردت اليوم ان تساهم في بناء وتكوين اجيال الغد، كما اشار إلى أن المسابقة تهم مستوى الخامس والسادس ابتدائي ومن الشروط الأساسية هي قراءة اربع كتب يختار فيها المتعلم لغة من بين إحدى اللغات العربية ،الامازيغية والفرنسية في إطار تشجيع القراءة .

وأكد المدير العام لمؤسسة العمران السيد عبد الحنين بالماحي في تصريح مماثل ل”هبة بريس” أن هذه المبادرة تهدف الى تنزيل الاتفاقية الإطار التي وقعتها المؤسسة مع وزارة التربية الوطنية، واضاف ان من بين بنود هذه الاتفاقية مواكبة المديرية الإقليمية بالرشيدية في عدد من الانشطة الموازية للعملية التربوية، وكذا تجهيز أكثر من ثماني حجرات للتعليم الأولي مع المؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي بشراكة مع المديرية الإقليمية للرشيدية والأكاديمية.

يذكر أن “مسابقة العمران للقراءة” سيشرف عليها المنسق الاقليمي للمسابقة ومفتشون وتربويون ومنسقات ومنسقو أندية القراءة بمؤسسات التعليم الابتدائي .

وبعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية زار الوفد مدرسة السلام اولتكير للتعليم الأولي بجماعة الرشيدية والتي تم تجهيز قاعتين بها بمعدات تربوية بشراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

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