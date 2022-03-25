مصرع شخصين في حادثة سير خطيرة بإقليم تازة

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخصين مصرعهما في الحين، في حادثة سير مروعة، وقعت يوم أمس الخميس على الطريق السريع الرابطة بين أكنول وتيزي وسلي على مستوى منعرجات تيزي ودرن بإقليم تازة، جراء انقلاب شاحنة محملة بالمواد الغدائية حسب مصدر هبة بريس.

الحادثة وحسب ذات المصدر، تسببت في عرقلة حركة السير بالطريق السريع الرابطة بين تازة وقاسيطة عبر أكنول لفترة من الزمن و أدى الحادث كذلك إلى خسائر مادية للشاحنة .

وفور علمهم بالحادث يضيف المصدر،حلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين وفتح تحقيق ،فيما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي .

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