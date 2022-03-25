نصب على أشخاص بدعوى تهجيرهم.. توقيف ثلاثيني بالجديدة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الجديدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكاية من ضحية تتهم المشتبه فيه بتعريضها للنصب والاحتيال، بعدما سلبها مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بتهجيرها للعمل بإحدى الدول الأوروبية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على وثائق تعريفية مزورة وأخرى تحمل هويات الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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