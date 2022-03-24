خاليلوزيتش: “الزلزولي لن يلعب في كينشاسا لتفادي الإصابة بسبب الأرضية الاصطناعية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي ندوة صحافية عصر اليوم بمقر الاتحاد الكونغولي للحديث عن مباراة الغد برسم ذهاب مبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر.

وحيد حاليلوزيتش و خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين أكد أن عبد الصمد الزلزولي لم يتدرب مع المجموعة بحكم أن أرضية ملعب المباراة اصطناعية و هو يعاني من إصابة عضلية في ركبته.

و قال مدرب الأسود: “الأرضية اصطناعية و الزلزولي أحس بآلام طفيفة في الركبة و يتابع حصصا خاصة مع الطاقم الطبي للمنتخب و لن نغامر به في كينشاسا لتفادي تفاقم الإصابة”.

و طمأن وحيد المغاربة بكون نجم برشلونة سيكون حاضرا في لقاء العودة و قال: “عبد الصمد الزلزولي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الدار البيضاء بحكم توفر الملعب على عشب طبيعي”.

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