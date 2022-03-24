بعد ادعائها نشر بيان يدعم “تقرير المصير “..منظمة التعاون الاسلامي تفنذ مزاعم الجزائر

هبة بريس - الرباط

بعد النكسات الدبلوماسية المتتالية للجزائر ، وصدمة الاقرار الاسباني بجدية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد لنزاع الصحراء المفتعل ، تحاول الجزائر يائسة تسجيل نقاط انتصار وهمية بترويج مغالطات وتلفيق بيانات ونسبها لمنظمات دولية واخرى اقليمية .

في سياق متصل نشرت وكالة الأنباء الجزائرية ، قصاصة مفادها دعم منظمة التعاون الاسلامي الذي احتضنته الجارة الشرقية في الفترة بين 13 و 14 مارس لما تسميه “حق تقرير المصير ” في الصحراء .

ونشرت وكالة الانباء الجزائرية ما ادعت انه مضمون بيان منظمة التعاون الاسلامي بقولها: ” و من جانب اخر , أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو, وأكدت على ضرورة “عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي, قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا”.

وبالعودة الى الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الاسلامي يتبين ان نص الاعلان الختامي لمنظمة التعاون الاسلامي لايتضمن مطلقا هذا المضمون مايؤكد كذب وكالة الانباء الجزائرية وابتعادها عن المهنية والموضوعية.

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