لماذا تشرف وزارة السياحة على برنامج “فرصة” بدل وزارة الشغل? بايتاس يجيب

2022-03-24 / 2:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الانتقادات التي طالت إشراف وزارة السياحة على برنامج فرصة بدل وزارة الشعل.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “الجميع يشتغل في حكومة واحدة، والسياسة العمومية حسب الدستور، رئيس الحكومة هو الذي يفوضها”

وأكد بايتاس، علىِ الحكومة جاءت ببرامج وإجراءات سريعة جدا، لفائدة عدد من الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

لذلك الحكومة، يضيف بايتاس، أطلقت برنامج أوراق بمبالغ تتجاوز مليار درهم، بمجهودات واجتماعات وعمل مهم جدا يقوم به وزير الشغل أحسن قيام، ثم جاء برنامج فرصة، الموجه في شق كبير الى المقاولة المتوسطة والصغيرة، كما هو موجه للتعاونيات وعدد من المجالات المتعلقة بوزارة السيدة نادية فتاح العلوي.

اوشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “السيدين الوزيرين يعملان بشكل مشترك ويبذلان مجهودات مهمة لإنجاح هذه البرامج، وموضوع الوزارة المكلفة بكل برنامج لا يشكل أي مشكل داخل الحكومة.”

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