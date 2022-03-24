زيلينسكي للناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

2022-03-24 / 12:53 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

في خطابه إلى قمة حلف الناتو، دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى دعم أوكرانيا بـ 1% من دبابات وطائرات الحلف.

وقال زيلينسكي: “أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)”.

كما تابع زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كذلك دعا زيلينسكي إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات عليه

بريطانيا: بوتين تجاوز الخط الأحمر وسنفرض مزيدا من العقوبات…

2022-03-24 / 11:08 صباحًا
Photo of ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

ماكرون: فرنسا لن تصبح أبدا طرفا في الصراع بأوكرانيا

2022-03-24 / 10:42 صباحًا
Photo of كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا غامضا”

2022-03-24 / 9:46 صباحًا
Photo of ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

ناسا: علاقتنا مع وكالة الفضاء الروسية مستمرة دون تغيير

2022-03-23 / 11:25 مساءً
Photo of وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها نحو أوروبا

وكالة روسية : الجزائر تجد صعوبة في تصدير غازها…

2022-03-23 / 10:58 مساءً
Photo of بايدن يصل بروكسل للمشاركة في 3 قمم حول أوكرانيا

بايدن يصل بروكسل للمشاركة في 3 قمم حول أوكرانيا

2022-03-23 / 10:32 مساءً
Photo of موسكو ترد على واشنطن بعد طردها 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة

موسكو ترد على واشنطن بعد طردها 12 عضوا من…

2022-03-23 / 9:08 مساءً
Photo of وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

2022-03-23 / 8:22 مساءً
Photo of لأول مرة.. الناتو يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا

لأول مرة.. الناتو يكشف عدد قتلى الجيش الروسي في…

2022-03-23 / 8:09 مساءً
Photo of وسائل إعلام: إسرائيل ترفض بيع “بيغاسوس” التجسسي لأوكرانيا

وسائل إعلام: إسرائيل ترفض بيع “بيغاسوس” التجسسي لأوكرانيا

2022-03-23 / 7:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق