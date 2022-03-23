غونزاليس: مبادرة الحكم الذاتي هي الحل “الوحيد” لتسوية النزاع حول الصحراء

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، فيليبي غونزاليس، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، التي تدعمها حكومة بلاده، هي الحل “الوحيد” الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وشدد غونزاليس، في تصريحات لوسائل الإعلام قبيل مشاركته بغوادالوب في مؤتمر حول العلاقات بين أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، على أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب، والذي يعود لسنة 2007، هو “المخطط الوحيد الذي يقدم حلا تفاوضيا للنزاع” حول الصحراء “في إطار الأمم المتحدة”.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق (1982-1996) إلى أنه تابع العملية الرامية إلى تسوية قضية الصحراء منذ العام 1991، قائلا إنه مقتنع بأهمية مخطط الحكم الذاتي المغربي من أجل وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده.

وشدد فيليبي غونزاليس على أن الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية “هو المخطط الوحيد الذي يفضي لنتيجة قابلة للتطبيق”.

وفي رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

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