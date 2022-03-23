المحكمة الدستورية ترفض طعنا ضد رئيس الفريق الاتحادي عبد الرحيم شهيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفضت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء، طعنا قدمه يوسف ياسين عن حزب التقدم والاشتراكية ضد انتخاب البرلماني عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والنائب البرلماني عن دائرة زاكورة.

وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني شهيد، الذي فاز إلى جانب مرشحي الاستقلال والأحرار خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي قدمه مرشح التقدم والاشتراكية بجماعة تاكنيت ، يوسف ياسين،أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء انتخاب شهيد بسبب ما اعتبره خروقات شابت العملية الانتخابية الأخيرة.

بدروه رفضت المحكمة الدستورية طعنا تقدم ضد النائب البرلماني الاستقلالي ميمون عامري، وأعلنت المحكمة سلامة العملية الانتخابية بإقليم زاكورة والتي اسفرت عن انتخاب كل من شهيد عن الوردة وعامري عن الميزان واوعلال عن الحمامة.

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