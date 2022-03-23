برنامج انطلاقة: منح 22 ألف و875 قرضا خلال سنة 2021

هبة بريس

بلغ عدد القروض الممنوحة في إطار برنامج ‘”انطلاقة” برسم سنة 2021 ما مجموعه 22 ألف و875 قرضا، بحجم التزامات يفوق 3,8 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22 في المئة مقارنة بسنة 2020.

وأوضح بلاغ للشركة الوطنية للضمان والتمويل المقاولة، والتي تحمل العلامة التجارية “تمويلكم”، صدر عقب الاجتماع الثالث لمجلس الشركة المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن جميع جهات المملكة استفادت من هذه القروض.

وأشار إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات حلت في المرتبة الأولى بأزيد من 26 في المئة من حجم القروض المضمونة، تليها جهة الرباط- سلا- القنيطرة (15 في المئة)، فجهة مراكش-آسفي (12 في المئة).

يذكر أن برنامج “انطلاقة”، الذي تم إطلاقه في فبراير 2020 تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى تسهيل ولوج حاملي المشاريع والمقاولين الذاتين والمقاولات الصغيرة جدا للتمويل في كل من المناطق الحضرية والقروية.

وخصصت أشغال اجتماع مجلس إدارة “تمويلكم” بشكل أساسي لمراجعة التقرير السنوي والمصادقة على حسابات السنة المالية 2021.

وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على الإجراءات المعتمدة مؤخرا لدعم تمويل المقاولات للتخفيف من حدة الأزمة على سيولتها النقدية، والمتمثلة في رفع سقف الضمان لكل من منتوجي “ضمان التسيير” و “ضمان استثمار” وإعادة جدولة القروض التي يغطيها “ضمان أوكسيجين” و “ضمان إقلاع” لفترة إضافية قد تصل إلى ثلاث سنوات.

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