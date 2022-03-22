مع اقتراب رمضان.. التمور الخليجية و التونسية تغزو سوق “درب ميلان” بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقبل تجار الجملة للتمور بالدار البيضاء على استيراد كميات مهمة من التمور الأجنبية و بالأخص التمور الخليجية و التونسية التي يبدو أنها عوضت التمر الجزائري في السوق المغربية.

و في هذا الصدد، أكد عدد من تجار بيع التمور ب”درب ميلان” أحد أشهر أسواق بيع التمور بالمغرب و بالدار البيضاء على وجه التحديد على أن التمور العراقية و التونسية و الإماراتية و السعودية تفوقت هذا العام على التمور التي كان يتم استيرادها من الجزائر.

و أوضح التجار أن التمور المغربية تظل ذات جودة أعلى مقارنة بالتمور المستوردة، نظرا لكونها حديثة الإنتاج و الجني مقارنة بالتمور المستوردة و التي غالبا تكون أقل طراوة بالرغم من ظروف تعليبها و التي تسمح بالحفاظ عليها لوقت أطول.

و شدد باعة التمور ب”درب ميلان” أن هناك تراجعا كبيرا في طلب التمر الجزائري و ذلك في ظل منافسة شرسة للمنتوج المحلي و كذا في ظل التمور العراقية و التونسية التي تباع بثمن أقل من تلك القادمة من الجارة الشرقية بالرغم من تميزها بنفس الخصائص.

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