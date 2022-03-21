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نشرة انذارية : تساقط ثلوج وهبوب رياح قوية بعدد من أقاليم المملكة

2022-03-21 / 8:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقط ثلوح ، وهبات رياح محليا قوية، ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من بعد غد الاربعاء وإلى غاية يوم الخميس 24 مارس الجاري.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي، بأن تساقطات ثلجية (من 15 إلى 50 سم) ستهم تازة وإفران وصفرو وبولمان وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وميدلت وكرسيف، وذلك ابتداء من الساعة 06 صباحا من بعد غد الاربعاء، وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس .

وأشارت المديرية إلى أن هبات رياح محليا قوية (من 70 إلى 85 كلم/س) ستهم، ابتداء ، من بعد غد الاربعاء، من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة السادسة مساء، أقاليم فكيك وجرادة ووجدة -أنجاد والرشيدية وبولمان وميدلت.

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