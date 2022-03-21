برشلونة الاسبانية تحتفي بالقفطان بحضور نجوم الفن المغربي

نجلاء مزيان: هبة بريس

تحتضن العاصمة الكتالونية برشلونة، يوم السبت 26 مارس الجاري، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان “قفطان شو موروكو” في دورته الرابعة، والذي يشكل فرصة للتواصل بين الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا مع مجموعة من الوجوه الفنية المغربية اضافة إلى ألمع مصممي القفطان المغربي من المغرب وأوروبا.

وستعرف فعاليات مهرجان القفطان المغربي مشاركة أبرز المصممين والمصممات المغاربة من بينهم المصمم حسن بوشيخي والمصممات فاطمة الزهرة التراري وحورية العمراني وكريمة كاساتي ولبنى بوصوف، مع حضور أشهر العارضات من جنسيات مختلفة.

وسيتم تنظيم سهرة فنية كبرى ضمن فعاليات مهرجان “قفطان شو موروكو” بحضور أشهر و ألمع نجوم الطرب المغربي أبرزهم، النجمة الكبيرة لطيفة رأفت والفنانين سعيد الصنهاجي، وأحمد شوقي، وموس ماهر، وهاجر عدنان، وزياد العزيزي وعبد العالي أنور ووليد الرحماني وغيرهم، وستنشط فقراته الإعلامية مريم القاصيري.

و عن أهمية هذا الحدث الفني المتميز يقول مدير المهرجان أحمد النعومي،إن تنظيم المهرجان فرصة لتقديم الثقافة المغربية الأصيلة للجمهور الواسع والتعريف بالقفطان المغربي وجمالية تصاميمه والتي تعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي المغربي، مضيفا أن المهرجان يشكل كذلك فرصة للجالية المغربية القاطنة بالخارج للتلاقي والتواصل والاطلاع على آخر التصاميم في مجال القفطان المغربي.

سيتم بالموازاة مع هذا الحدث، تنظيم حفل زفاف أسطوري لتتويج العروسين الفائزين بمسابقة الشباب المقبلين على الزواج تحت شعار “زفاف تاريخي لليلة العمر” والتي أقيمت قبل أسابيع، وسيحضر هذا الحفل الثنائي الفائز عزالدين شهبون ونبيلة تواي، وكل المشاركين في المسابقة سالفة الذكر، وجميع الحضور الذين سيرافقون العروسين طيلة ليلة زفافهم، إضافة إلى شخصيات فنية ودبلوماسية.

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