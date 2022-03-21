مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة مجهوداتها في استراتيجية رقمنة المساطر الإدارية و ذلك تماشيا مع التوجه الحكومة لتسريع و تجويد الخدمات الإدارية الرقمية.
و باشرت الوزارة التي توجد على رأسها غيثة مزور عددا من الإجراءات في استراتيجية رقمنة المساطر الإدارية، حيث قامت الوزارة لحدود الساعة بإحصاء 3800 مسطرة إدارية و حذفت 800 منها اتضح أن لا سند قانوني لها.
كما أحدثت وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة لجانا تعكف على دراسة مساطر أخرى قصد مراجعتها و يتعلق الأمر بحوالي 300 مسطرة موضوع البحث و التدقيق.
هذا و كانت غيثة مزور قد اعتبرت في تصريح سالف لها بأن تبسيط الإجراءات الإدارية و رقمنتها من بين الأولويات التي تشتغل عليها ضمن فريقها داخل الوزارة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي ترافق تنزيل هاته الاستراتيجية.
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