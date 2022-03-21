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الدرك يوقف سارق المنازل بمنطقة تافراوت

2022-03-21 / 2:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت عناصر الدرك بالمركز الترابي تافراوت إقليم تيزنيت، يدها صباح اليوم الاثنين، على سارق المنازل بمنطقة أملن، بعد العديد من الشكايات التي تقدم بها الضحايا.

الموقوف البالغ من العمر 27 سنة وهو من دوي السوابق القضائية ، كان قد قام ، مؤخرا، بسرقة محتويات منزلين ومحل تجاري بنفس المنطقة، وقادت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الى إعتقاله وتفتيشه والعثور على بقايا مسروقاته من عمليته الأخيرة .

وتم الاحتفاظ بالموقوف رهن إشارة البحت الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالة قضيته على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

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