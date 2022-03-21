ميناء طنجة المتوسط - صورة من الارشيف

ميناء طنجة المتوسط ضمن أفضل 3 موانئ للحاويات في العالم

2022-03-21 / 12:08 مساءً
0
هبة بريس

أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن ميناء طنجة المتوسط مصنف ضمن أفضل ثلاثة موانئ للحاويات الأكثر كفاءة في العالم. وحددت الدراسة، التي نشرها هذا الأسبوع موقع “Priceonomics” المتخصص، ثلاثة معايير لقياس كفاءة 44 من أكبر الموانئ في العالم في سنة 2021.

وركزت الدراسة، التي أشرف عليها الباحث روهين دهار، على مدة الرسو (مدة انتظار السفينة للولوج إلى الميناء)، والمدة في الميناء (الوقت الذي تبقى فيه السفينة في الميناء أثناء تفريغ البضائع وشحنها)، والوقت الإجمالي (مدة الرسو والبقاء في الميناء محسوبة بالأيام).

فبخصوص الوقت الذي تستغرقه السفن للرسو، يعد ميناء طنجة المتوسط ثاني أسرع ميناء في العالم بوقت انتظار يبلغ 0,2 يوما فقط، خلف ميناء شينزين الصيني (0,0 يوم). ويتقدم الميناء المغربي على العديد من الموانئ الرئيسية في هذه الفئة، بما فيها ميناء لوس أنجلس، الذي تبلغ مدة الرسو فيه 5,9 أيام. وفيما يتعلق بالمدة في الميناء، يحتل الميناء المغربي المركز الخامس، بوقت يبلغ 0,7 يوم، لشحن أو تفريغ البضائع، أمام ميناءي هونغ كونغ وكولون في بنما.

ومن حيث الوقت الإجمالي، يحتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة الثالثة على مستوى العالم برصيد 0,8، مما يعني أن وصول السفينة إلى الميناء وتفريغ بضائعها يستغرق أقل من يوم واحد.

وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي على مضيق جبل طارق، عز ز المركب المينائي طنجة المتوسط تموقعه كمحور رئيسي لحركة النقل البحري العالمية. كما توفر هذه المنصة المينائية الصناعية واللوجيستية الرائدة ربطا مثاليا يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الدولي. وحسب موقع « Priceonomics »، تأتي الموانئ الأمريكية، من جهتها، في أدنى الترتيب العالمي لعام 2021 من حيث معالجة الحاويات، ولاسيما موانئ سافانا (4,0 أيام) ولونغ بيتش (6,6 أيام) ولوس أنجلس (9,6 أيام).

وشهدت موانئ الحاويات الأمريكية تباطؤا وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية نتيجة جائحة كوفيد-19.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دراسة امريكية : ميناء طنجة المتوسط ضمن أفضل ثلاثة موانئ للحاويات الأكثر كفاءة في العالم

دراسة امريكية : ميناء طنجة المتوسط ضمن أفضل ثلاثة…

2022-03-20 / 6:14 مساءً
Photo of افتتاح فندق كريستيانو رونالدو بمراكش.. والأخير”المغرب يسحرني ويستقبلني بحفاوة غامرة”

افتتاح فندق كريستيانو رونالدو بمراكش.. والأخير”المغرب يسحرني ويستقبلني بحفاوة…

2022-03-18 / 5:35 مساءً
Photo of الجاذبية الاقتصادية: جهة الرباط سلا القنيطرة تقدم خبرتها لكينيا

الجاذبية الاقتصادية: جهة الرباط سلا القنيطرة تقدم خبرتها لكينيا

2022-03-18 / 4:02 مساءً
Photo of مجلس العدوي يوصي شركات التأمين بعدم التأخر في تسديد التعويضات

مجلس العدوي يوصي شركات التأمين بعدم التأخر في تسديد…

2022-03-18 / 11:50 صباحًا
Photo of تضخم وبطالة”.. بوتين يكشف تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

تضخم وبطالة”.. بوتين يكشف تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد…

2022-03-17 / 11:02 مساءً
Photo of ” ريان إير” تعلن عن أكبر برنامج صيفي لها نحو المغرب

” ريان إير” تعلن عن أكبر برنامج صيفي لها…

2022-03-17 / 9:01 مساءً
Photo of الحكومة: “المغرب يتفوق في صناعة السيارات و الطائرات بالرغم من الأزمة”

الحكومة: “المغرب يتفوق في صناعة السيارات و الطائرات بالرغم…

2022-03-17 / 5:27 مساءً
Photo of رياض مزور يقدم أمام الحكومة تفاصيل التعاون التجاري مع إسرائيل

رياض مزور يقدم أمام الحكومة تفاصيل التعاون التجاري مع…

2022-03-17 / 5:07 مساءً
Photo of الحكومة: “علامة صنع في المغرب ساهمت في انتعاشة المؤشرات الاقتصادية”

الحكومة: “علامة صنع في المغرب ساهمت في انتعاشة المؤشرات…

2022-03-17 / 3:55 مساءً
Photo of فتاح العلوي: “الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 24 في المئة”

فتاح العلوي: “الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 24 في المئة”

2022-03-17 / 3:19 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق