أسعار المحروقات في ارتفاع.. ومواطنون: “تقهرنا وتخلينا عن سياراتنا”

هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.

وبلغت أسعار البنزين بعموم المحطات بمدن المملكة متوسط 14.30 سنتيما، في حين بلغت أشعار الغازوال متوسط 12:80 سنتيم.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتزايدة، لافتين أنهم تخلوا عن التنقل بسياراتهم منذ أسابيع وتعويضها بوسائل النقل العمومي بسبب هذا الغلاء.

وأكد ذات المواطنين، أنهم أصبحوا بين مطرقة غلاء المحروقات من جهة وسندان غلاء المواد الغذائية من جهة أخرى، مسترسلين بالقول “كلشي غلا، والصالير باقي هو هو”.

وطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة للتصدي لهذا الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة منهم.

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