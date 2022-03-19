العثور على 17 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس

2022-03-19 / 7:24 مساءً
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هبة بريس - وكالات

جرف البحر 17 جثة قبالة سواحل شمال شرق تونس لمهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة وكالة فرانس برس السبت.

وأضاف المتحدث أن الجثث “عثر عليها قبالة سواحل الوطن القبلي، وغالبية الغرقى يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لكن بينهم سوريون أيضا”.

وأوضح تريعة أن البحر لفظ جميع الجثث بين الجمعة والسبت، دون أن يتمكن من إعطاء تفاصيل أخرى عن نقطة مغادرة المهاجرين أو سبب غرقهم.

تعد تونس وليبيا من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحلمون بحياة أفضل في أوروبا، وغالباً ما يفرون من النزاعات أو الفقر.

وتمكن 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من السواحل التونسية عام 2021، مقابل 12883 مهاجراً بينهم 353 امرأة عام 2020، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المتخصص في قضايا الهجرة

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