درك الوطية يطيح بشخصين ويحجز مسروقات

هبة بريس- أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إقليم طانطان، يوم الأربعاء 17 مارس الماضي، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية بجماعة الوطية الترابية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات من داخل المنازل بجماعة الوطية الترابية، التي تبعد بحوالي 25 كيلومتر جنوب طانطان.

وحسب مصدر أمني، من جماعة الوطية الذي أكد ل هبة بريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل سرقتين، باستعمال التسلق إلى داخل منازل ضحاياهم بحي الأمل بجماعة الوطية الترابية، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد هوية شخصين من المشتبه فيهم، وتوقيفهم واقتيادهم لمركز الدرك الملكي الترابي من أجل تعميق البحث معهم.

عمليات البحث والإستنطاق، مكنت عناصر الدرك الملكي من الحصول على إعتراف مع الاهتداء إلى شخصين اخرين، قاما بشراء المسروق يقطنان بمدينة طانطان، حيث قامت مصالح الدرك الملكي وبتنسيق مع الشرطة القضائية بمنطقة أمن طانطان بالانتقال إلى عنوان الاشخاص الذين قاموا بشراء المسروق حيث تمكنوا من حجز جميع المسروقات المكونة من حاسوب، تلفاز ذكي، وأشياء خفيفة أخرى، فضلا عن حجز ملابس ومواد غدائية،و متعلقات شخصية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

ذات المصدر الأمني الذي أكد ل هبة بريس، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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