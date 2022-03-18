افتتاح فندق كريستيانو رونالدو بمراكش.. والأخير”المغرب يسحرني ويستقبلني بحفاوة غامرة”

تحسُّبا لعودة النشاط السياحي بالمغرب، بعد إعادة فتح البلاد أبوابها أمام السياحة، تحلّ علامة Pestana CR7 Lifestyle Hotels بمدينة مراكش. بعد كل مدينتي مدريد و ونيويورك تحتفل الشراكة الفندقية بين “ديونيسيو بيستانا” و “كريستيانو رونالدو” بـ”الهاتريك” الدولية مع الافتتاح الناعم لفندقها الجديد بالمدينة الحمراء، Pestana CR7 مراكش. الحجوزات والإقامات متاحة الآن عبر الإنترنت على Pestana CR7 Marrakech

وفندق Pestana CR7 مراكش الجديد، الذي استوحى شكله من ثقافة وألوان مراكش الملقبة بـ “المدينة الحمراء”، مفتوح في وجه كل الباحثين عن تجارب حياتية جديدة في إطار مغربي مفعمة بالحياة، وذلك بما يتماشى مع جودة المجموعة الفندقية وطاقة لاعب كرة القدم الذي انتخب خمس مرات كأفضل لاعب في العالم.

ويتواجد فندق Pestana CR7 مراكش، في M Avenue ، وهو عبارة عن مركز عالمي جديد للتسوق يضم مطاعم ومركز معارض افتراضي ومتاجر أزياء عالمية وديناميكية ثقافية مكثفة، يشغل Pestana CR7 مراكش موقعًا مركزيًا بهذه المنطقة المتميزة. كما يضم 174 غرفة ومركزًا للأعمال ومنتجعًا صحيًا ومسبحًا ومركزًا للياقة البدنية.

ويصرح ديونيسيو بيستانا ، رئيس المجموعة الفندقية أن : “افتتاح فندق Pestana CR7 Lifestyle الجديد في المغرب خطوة منطقية لمجموعة فنادق Pestana ، والذي يعتبر الفندق الثالث بالمغرب، بعد فندقي الدار البيضاء و طنجة التي شرعت في العمل بالفعل”.

ويقول أن :”الثقافة المغربية، وبيئة الأعمال الجيدة المتوفرة وكذا الاقتصاد المزدهر والتاريخ الغني للمغرب، والمناخ الآمن الذي يتمتع به البلد، فضلاً عن الروابط التاريخية التي توحد الشعبين المغربي والبرتغالي، كل هذا العوامل جعلت استثمارنا الثالث أمرا جد مبرر”. ويردف المتحدث بالقول أن :”الشراكة بين Pestana Hotel Group و “كريستيانو رونالدو” تدخل مرحلة جديدًة، مع أول فندق في إفريقيا، وهي القارة التي بدأت فيها المجموعة في الانتشار دوليا منذ أكثر من 20 سنة وحيث يوجد شغف حقيقي بكرة القدم التي يعتبر “كريستيانو” أحد أقطابها.

من جهته أوضح “كريستيانو رونالدو” بالقول : “أنه عندما افتتحت سنة 2016 أول فندق مع مجموعة فنادق بيستانا، كان طموحنا إنشاء علامة تجارية دولية. بدءا بالإنجاز الأول في جزيرتنا “ماديرا”، يليه فندق في لشبونة ، لنتوسع بعد ذلك بكل من مدريد ثم نيويورك. إن افتتاح هذا الفندق في مراكش يأخذنا إلى المدينة الخامسة، وهذا يعني ارتباطي بالدولة التي تسحرني والتي تستقبلني بحفاوة غامرة في كل مرة”، ومؤكدا: “على استمرار توسع فنادق Pestana CR7 Lifestyle”.

نبيل سليطين، مطور M Avenueوشريك العلامة بهذا المشروع والذي أصبح يعتبر مركزا حيويا جديدا في المدينة، قال: نحن فخورون بأن يكون لدينا أول فندق Pestana CR7 Lifestyle بالبلاد. لقد أضحت مراكش تعتبر أكثر فأكثر وجهة متطورة لنمط حياة متميز ، ويساهم M Avenue بفعالية في إبراز الجهود التي يقوم بها المغرب في تطوير البنية التحتية والسياحة والتي يلمسها زواره”.

ومن قمة فندق Pestana CR7 مراكش الجديد ،حيث السطح المطل على M Avenue الحيوي، وحيث يمكن للزوار التمتع بالمناظر البانورامية الخلابة لجبال الأطلس . وفي الأيام الحارة بشكل خاص يشكل المسبح واحة من الانتعاش مع الظلال الطبيعية التي توفرها النباتات حوله. وتوفر الخدمة كذلك كراسي التشمس المرتبة في الماء، حيث يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بقائمة طعام على المسبح تعتمد على أطعمة ومشروبات صحية.

وفي القاعة، تتعايش الحداثة مع الثقافات المغربية والبرتغالية في وئام تام: في مطعم ميسا ، يبرز فن الطهي المتوسطي ذو الأصل البرتغالي، بينما في بار الرياضي، يكون الاقتراح هو مشاركة “التاباس” أثناء مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى، كلمسة من CR7 وفي القاعة أيضًا يتم إتباع التقاليد العريقة في تقديم الشاي المغربي، بجميع طقوسه بشكل يومي.

وتتضمن هذه الخدمات أيضًا خيارات تطبيق Pestana – مع سهولة الوصول عبر خدمة “الواي فاي” المجانية في جميع أنحاء الفندق.

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