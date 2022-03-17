محمد رمضان

سيل من الإنتقادات تدفع محمد رمضان إلى حذف مقطع فيديو

2022-03-17 / 5:15 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

يواصل النجم المصري محمد رمضان في نشر بعض مقاطع الفيديوهات، التي يصفها بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ب “المستفزة”.

مناسبة الحديث، نشر النجم المصري لمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام، يظهر فيه داخل سيارته مرتدياً نظّارة شمسية، كاشفا من خلاله عن سبب تأخّر طرح أغنيته الجديدة، و انشغاله في تصوير مسلسل المشوار.

و رافق رمضان الفيديو بتعليق جاء فيه: “الأغنية دي المفروض كنت أصورها، وبجد تصوير المسلسل مش مديني وقت حتى أمسح نظارتي… استشيروا بعض وقولوا لي أنزلها الخميس الجي” .

الأمر الذي جعله يتعرض لوابل من الإنتقادات من طرف متابعيه، و كذا تداول تعليقه على نطاق واسع بالصفحات الخاصة بأخبار المشاهير و اتهامه بالغرور، ليقوم بعدها بحذف الفيديو.

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