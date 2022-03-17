بسبب خِلاف.. حلقات برنامج الصدمة المصورة بالمغرب لن تبث و سعيد خَلاف يوضح
تزامنا و انتهاء تصوير حلقات برنامج الصدمة في المغرب تحت إشراف المخرج المغربي سعيد خلاف و تقديم الفنان هشام الوالي، أفادت مصادر هبة برنامج أن الحلقات لن يتم عرضها لأسباب غير معروفة.
و للتأكد من صحة الخبر، تم ربط الاتصال بالمخرج سعيد خلاف، الذي أكد بدوره أنه تم تصوير 10 حلقات من برنامج الصدمة، مشيرا أنه تم الاعتماد على معدات مسلسله الأخير و تحضيرات كثيرة قبل البدء في التصوير.
و عن صحة الخلاف و أسبابه، أكد سعيد خلاف أنه بالفعل يوجد خلاف مع أحد المشرفين على البرنامج و أنه مطالب بإعادة تصوير الحلقات دون الإفصاح عن الأسباب التي أزمت الوضع بينهما.
و عن عرض الحلقات برمضان، كشف المخرج المغربي أن عمله ينتهي بمجرد تصوير الحلقات و توضيبها، فيما تبقى مسألة عرضها بعيدة عن اختصاصه.
و يشار أن برنامج الصدمة يتم عرضه كل رمضان على شاشة الإمبيسي، كما أنه تم تأجيل تصويره بالمغرب لأكثر من مرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.