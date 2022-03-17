بسبب خِلاف.. حلقات برنامج الصدمة المصورة بالمغرب لن تبث و سعيد خَلاف يوضح

نجلاء مزيان: هبة بريس

تزامنا و انتهاء تصوير حلقات برنامج الصدمة في المغرب تحت إشراف المخرج المغربي سعيد خلاف و تقديم الفنان هشام الوالي، أفادت مصادر هبة برنامج أن الحلقات لن يتم عرضها لأسباب غير معروفة.

و للتأكد من صحة الخبر، تم ربط الاتصال بالمخرج سعيد خلاف، الذي أكد بدوره أنه تم تصوير 10 حلقات من برنامج الصدمة، مشيرا أنه تم الاعتماد على معدات مسلسله الأخير و تحضيرات كثيرة قبل البدء في التصوير.

و عن صحة الخلاف و أسبابه، أكد سعيد خلاف أنه بالفعل يوجد خلاف مع أحد المشرفين على البرنامج و أنه مطالب بإعادة تصوير الحلقات دون الإفصاح عن الأسباب التي أزمت الوضع بينهما.

و عن عرض الحلقات برمضان، كشف المخرج المغربي أن عمله ينتهي بمجرد تصوير الحلقات و توضيبها، فيما تبقى مسألة عرضها بعيدة عن اختصاصه.

و يشار أن برنامج الصدمة يتم عرضه كل رمضان على شاشة الإمبيسي، كما أنه تم تأجيل تصويره بالمغرب لأكثر من مرة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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