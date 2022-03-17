قلعة السراغنة.. الصديقي يطلق مشروع غرس صبار مقاوم للحشرة القرمزية

2022-03-17 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء، بجماعة الفرائطة القروية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، الانطلاقة لمشروع غرس أصناف من الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، والذي يندرج في إطار مشروع مندمج للفلاحة التضامنية لغرس الصبار، والخروب، وتربية الماشية.

وقدمت لصديقي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس المجلس الجهوي، سمير كودار، وعاملي إقليمي الرحامنة والسراغنة، والمدير الجهوي للفلاحة، ورئيس غرفة الفلاحة لمراكش – آسفي، ومنتخبين، شروحات حول هذا المشروع المندمج للفلاحة التضامنية لتنمية سلاسل الصبار، والخروب، واللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، بجماعة الفرائطة القروية.

ويشمل هذا المشروع المندمج للفلاحة التضامنية، الذي تقدر تكلفته الإجمالية ب3ر19 مليون درهم، وسيستفيد منه 600 فلاح، غرس 1000 هكتار من الصبار، و200 هكتار من الخروب، وإنتاج البيض البلدي لفائدة النساء القرويات، وتوزيع أغنام من سلالة الصردي، والتأطير والمواكبة المهنية لحامل المشروع.

ويهدف المشروع إلى إعطاء دينامية جديدة لسلسلة الصبار، وتحسين وتنويع دخل المستفيدين، من خلال إدماج سلاسل نباتية وحيوانية تتكيّف مع الظروف المناخية المحلية، إضافة إلى تطوير ريادة الأعمال لدى الشباب.

وقال السيد صديقي، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذه المشاريع تندرج في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2020.

وأوضح “نتوفر اليوم على جيل جديد من مشاريع الفلاحة التضامنية، تستهدف صغار الفلاحين، والتعاونيات”، مبرزا أن المشروع المتعلق بالصبار يقوم على مقاربة جديدة، وخاصة بعد الصعوبات التي واجهتها هذه السلسلة، بسبب اجتياح الحشرة القرمزية، التي دمرت حقول الصبار.

وأضاف “اليوم، وبفضل البحث العلمي، طور المعهد الوطني للبحث الزراعي عدة أصناف من الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، والتي من شأنها إعطاء دينامية جديدة لهذه السلسلة، ليس فقط في قلعة السراغنة، ولكن أيضا في الرحامنة، وسيدي إفني”.

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