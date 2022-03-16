تفاصيل إنجاز محطة “سابينو” لتصفية المياه العادمة ضواحي الدار البيضاء

2022-03-16 / 5:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرر إنجاز محطة خاصة ضواحي الدار البيضاء و بالضبط بمنطقة النواصر لمعالجة المياه العادمة بإحدى أهم المناطق الصناعية و التي لطالما شكل تصريفها عبئا على مسؤولي الجهة و الإقليم على حد سواء.

و في هذا الصدد، ستتعزز البنيات التحتية الهيكلية للتطهير السائل بجهة الدار البيضاء الكبرى بإنجاز محطة “سابينو” لتصفية المياه العادمة بالنواصر.

و تندرج هذه المنشأة الفنية، وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، في إطار تأهيل القطب الصناعي للنواصر، و تتمثل أهميتها في تصفية المياه المستعملة بهذه المنطقة الصناعية و إزالة التلوث منها قبل تصريفها في الأوساط الطبيعية.

و تتكون هذه المحطة من ثلاث وحدات تضم وحدة الماء التي تقوم بمعالجة المياه بواسطة الأوحال المنشطة، وحدة للتخلص من الروائح بالمعالجة البيولوجية، ثم وحدة الأوحال التي تقوم بتجفيف الأوحال.

و تبلغ الطاقة القصوى لهذه المحطة على المدى القصير معالجة 2000 متر مكعب في اليوم (ما يعادل 27000 نسمة)، على أن تصل في المدى الطويل إلى معالجة 4000 متر مكعب في اليوم (ما يعادل 54000 نسمة).

و سيتم إنجاز محطة سابينو على مساحة تبلغ حوالي 1,8 هكتار، بحيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95 بالمائة و يتوقع أن يبدأ تشغيلها في متم الشهر الجاري.

و قد تم إسناد إنجاز هذه المحطة لشركة ليدك من طرف وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي، و تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع حوالي 9 ملايير درهم، بتمويل من وزارة الصناعة، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية، السلطة المفوضة و جهة الدار البيضاء سطات.

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