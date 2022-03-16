إضرابات الأساتذة المستمرة ترهق التلاميذ و تؤزم العلاقة مع الآباء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل لعبة شد الحبل بين الأساتذة المضربين و أولياء الأمور بسبب الإضرابات المتكررة التي يشهدها قطاع التعليم و ما يعرف إعلاميا بملف “أساتذة التعاقد”.

فبعد بلاغ الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب ، و رد تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة مفتوحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين.

و يتهم الآباء المدرسين باستغلال التلاميذ فيما وصفوه ب”ابتزاز” الدولة دون مراعاة تداعيات الزمن المدرسي الذي يضيع بسبب الإضرابات و يهدد مستقبل التلاميذ.

بينما يعتبر الأساتذة أن الإضراب حق مشروع تكفله كل القوانين و لا يحق لأي أحد كيفما كان أن يجرد الأساتذة من حقوقهم، مؤكدين أن الوزارة و الحكومة من يتحملان تبعات ضياع حقوق و مصالح التلاميذ.

و أصبحت عدد من المجموعات و الصفحات الفايسبوكية تغص بالتهم المتبادلة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة الحالية بين الأساتذة و أولياء الأمور جد متشنجة و قد تصل للقضاء كما هدد بذلك بعض الآباء.

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