الثاني خلال أسبوع.. إسبانيا تحتجز يختا لرجل أعمال روسي

هبة بريس - وكالات

أكدت مديرة عمليات الموانئ الإسبانية إيزابيل تيرويل احتجاز يخت “ليدي أناستازيا” الراسي في ميناء “أدريانو” بأمر من السلطات الإسبانية، في إطار العقوبات ضد روسيا.

وقالت: “هذا اليخت مشمول في اللائحة الأوروبية للعقوبات فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.. في منتصف الليل حضر أفراد من الحرس المدني على متنه، وحاليا يواصل مسؤولو إنفاذ القانون مراقبة اليخت”.

وأضافت: “اليخت لا يبحر تحت العلم الروسي، ولا تعود ملكيته مباشرة إلى الشخص المذكور في وسائل الإعلام، وإنما تمتلكه إحدى الشركات”.

وهذا هو ثاني يخت يحتجز في إسبانيا لصلته بالعقوبات، حيث كان الأول يخت “فاليري”، والذي تبلغ تكلفته 140 مليون دولار، ويرسو في ميناء برشلونة.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.

كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

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