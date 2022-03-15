زيلينسكي: “أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو.. هذا صحيح “

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو وهذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول “قوات المشاة الموحدة”: “من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك”.

يذكر أن “قوة المشاة المشتركة” تأسست في عام 2014، بقيادة بريطانيا، ولكن لا تشارك كقوات دائمة فيها، ويضم الاتحاد دول الدانمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا، وتجري تدريبات عسكرية مشتركة وبشكل دوري.

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