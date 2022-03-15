زيلينسكي: “أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو.. هذا صحيح “

2022-03-15 / 3:44 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سمعت أنها لن تنضم للناتو وهذا صحيح ويجب الاعتراف بذلك.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة دول “قوات المشاة الموحدة”: “من الواضح أن أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. نحن نتفهم ذلك نحن أشخاص محترمون. لقد سمعنا لسنوات عن الأبواب المفتوحة المفترضة، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الدخول إلى هناك. هذا صحيح، ونحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك”.

يذكر أن “قوة المشاة المشتركة” تأسست في عام 2014، بقيادة بريطانيا، ولكن لا تشارك كقوات دائمة فيها، ويضم الاتحاد دول الدانمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا، وتجري تدريبات عسكرية مشتركة وبشكل دوري.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

لمناقشة اجتياح أوكرانيا.. بايدن يتجه إلى بروكسل

2022-03-15 / 7:01 مساءً
Photo of الثاني خلال أسبوع.. إسبانيا تحتجز يختا لرجل أعمال روسي

الثاني خلال أسبوع.. إسبانيا تحتجز يختا لرجل أعمال روسي

2022-03-15 / 5:42 مساءً
Photo of روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون وآخرين

روسيا تفرض عقوبات على جو بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون…

2022-03-15 / 5:03 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا

الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يجرم التعامل مع روسيا

2022-03-15 / 1:00 مساءً
Photo of الكرملين: لم تنجح أمريكا في “سحق الاقتصاد الروسي”

الكرملين: لم تنجح أمريكا في “سحق الاقتصاد الروسي”

2022-03-15 / 12:08 مساءً
Photo of روسيا: دخول أوكرانيا في حلف الناتو يعني الحرب معنا

روسيا: دخول أوكرانيا في حلف الناتو يعني الحرب معنا

2022-03-15 / 11:47 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني ل”الجنود الروس”: “أعطيكم فرصة للبقاء على قيد الحياة”

الرئيس الأوكراني ل”الجنود الروس”: “أعطيكم فرصة للبقاء على قيد…

2022-03-15 / 10:56 صباحًا
Photo of شملت أزيد من 600 روسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة

شملت أزيد من 600 روسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات…

2022-03-15 / 9:40 صباحًا
Photo of زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدة جدا

زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية تمضي جيدة جدا

2022-03-15 / 9:20 صباحًا
Photo of تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

تحطم طائرة طبيعتها مجهولة شمال رومانيا

2022-03-14 / 11:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق