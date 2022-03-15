روسيا: دخول أوكرانيا في حلف الناتو يعني الحرب معنا

هبة بريس - وكالات

قال السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اليوم الثلاثاء، إن دخول أوكرانيا في الناتو يعني الحرب مع روسيا، متسائلا هل حلف الناتو جاهز لهذا؟

وأكد السفير خلال مؤتمر صحفي أن “روسيا ستفي بالتزاماتها كاملا بشأن إمدادات النفط والغاز لأوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة عليها”.

وتابع: أنه خلال الأيام القليلة الماضية ، مرت 109 ملايين متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب الأوكراني.

وقال: “من أجل خفض أسعار الغاز بسرعة في أوروبا، من الضروري تدشين خط أنابيب الغاز الروسي “التيار الشمالي 2”.

وأشار إلى أن الحوار بين رئيسي روسيا وفرنسا سيستمر.

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