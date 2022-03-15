انتخاب محمد علي عكاشة رئيسا لجامعة الصيد البحري

هبة بريس

تم مؤخرا، انتخاب محمد علي عكاشة، وتوفيق الجندي ، على التوالي، لشغل منصبي ، رئيس ونائب رئيس جامعة الصيد البحري (FPM) ، للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.

وأبرز بلاغ للجامعة، العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “جامعة الصيد البحري انتخبت خلال الجمع العام العادي والانتخابي، السيدين محمد علي عكاشة وتوفيق الجندي، في منصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي، للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024” .

ويضم مكتب الجامعة حاليا، كمال صبري، ومحمد زبدي، ورضا سنتيسي، والعربي مهيدي، وفؤاد بن العلي، وحسن بيشو، وحسن طالبي، وعبدالخالق فروح، بصفتهم نوابا للرئيس، بالإضافة إلى عبد الحق فريحي كاتبا عاما ، ومحمد علالو نائب الكاتب العام.

كما يشمل المكتب، رحال نفات، وعبد الرحيم الهبزة، وعزيز أوباد، ومراد العبوبي، ومحمد علي بنكيران، وكريم صافي، وحسن عكاشة، وسعد التازي، ومهدي السغروشني، كمستشارين.

وأكد عكاشة، حسب البلاغ، أن شكاوى وتظلمات كافة الأعضاء، ستشكل أبرز الأولويات التي سيشتغل عليها الاتحاد.

وبعد تقديم تقرير الأنشطة الخاصة بالفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، المتعلقة بالولاية السابقة، قام عكاشة باستعراض الخطوط العريضة المتعلقة بخطة العمل المزعم تنفيذها بالتنسيق والتشاور مع أعضاء مكتب الجامعة .

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