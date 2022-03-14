وزير الصحة يعزز العرض الصحي بالخميسات

منفلوطي/ طارق عبلا_ هبة بريس

أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الاثنين، على اعطاء الانطلاقة بالخدمات الصحية بالمركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة مقام الطلبة، والمركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة سيدي علال المصدر بإقليم الخميسات، وهما المشروعان اللذان سيقدمان الخدمات الصحية لساكنة تقدر بأزيد من 12 ألف نسمة على مستوى جماعة مقام الطلبة، فيما سيقدم المركز الصحي القروي بجماعة سيدي علال المصدر خدماته لفائدة ساكنة تفوق 6600 نسمة.

وأضافت ذات المصادر، أن إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي القروي بجماعة مقام الطلبة، تمت بميزانية إجمالية تناهز 1,65 مليون درهم في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما بلغت ميزانية إعادة بناء وتجهيز المركز الصحي القروي بجماعة سيدي علال المصدر نحو 1,73 مليون درهم بشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.

ذات المصادر، أوردت أن هذين المركزين تم تجهيزهما بمعدات وتجهيزات بيو طبية ولوجستيكية حديثة وذات جودة عالية. وسيسهر طاقم طبي وتمريضي على تأمين تقديم مجموعة من الخدمات الصحية، ومنها الفحوصات الطبية والعلاجات التمريضية وتتبع صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى تتبع الأمراض الصدرية والأمراض المزمنة والصحة المدرسية، فضلا عن تقديم خدمات التوعية والتحسيس لفائدة المرضى المنحدرين من الجماعات المذكورة والمناطق المجاورة.

هذا وأكدت مصادرنا، أن الخطوة تأتي تماشيا والتوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، كما يندرجان ايضا في إطار تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الرباط – سلا- القنيطرة، ولاسيما عمالة الخميسات.

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