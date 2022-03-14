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الصين تعلن أكبر تفش لكورونا منذ عامين

2022-03-14 / 1:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الإثنين، تسجيل 1337 حالة متنقلة محليا بفيروس كورونا، في أكبر تفش للمرض في البلاد منذ نحو عامين.

وسجلت الغالبية العظمى من الحالات المنسوبة إلى متحور “أوميكرون الخفي”، وعددها 895 حالة، في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، حيث حظرت السلطات التنقل في أنحاء المقاطعة.

ووفق تعليمات الحكومة، لا يمكن مغادرة مقاطعة جيلين أو التنقل من مدينة إلى أخرى من دون الحصول على تصريح من الشرطة.

وسجلت الإصابات بين سكان شنغن وصولا إلى تشينغداو على الساحل، وحتى شينغتاي في الشمال، وتواصل الإصابات الارتفاع بشكل منتظم منذ بداية شهر مارس.

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