إيطاليا : شاب مغربي يجهز على والده بطعنة قاتلة

عبد اللطيف الباز/ ميلانو

أجهز مهاجر مغربي شاب، أمس الأحد، على والده بمدينة ميلانو، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت ذات مصادر أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 34 عاما ويعاني اضطرابات نفسية، باغت أباه الذي يدعى” م – م ” البالغ من العمر 69سنة بطعنه بواسطة آلة حادة على مستوى على القلب كانت كفيله باسقاطه جثة هامدة ، تاركا إياه غارقا في دمائه، مشيرة إلى أن الضحية فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى المحلي متأثر بمضاعفات نزيف دموي.

وإثر إخطارها، انتقلت عناصر المصالح القضائية والعلمية إلى مكان الواقعة من أجل جمع الدلائل والقرائن، وتوقيف الجاني.

وقد تم إيداع جثمان الهالك بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيقات وتحديد ظروف وملابسات الجريمة المروعة، تحت إشراف المدعي العام بميلانو.

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